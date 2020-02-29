В Иране от коронавируса скончался депутат
29 февраля 2020 - 18:22 AMT
PanARMENIAN.Net - В Иране избранный на последних парламентских выборах от города Астане Ашрафия провинции Гилан депутат Мухаммед Али Рамазани скончался от коронавируса.
Скончавшийся депутат был ветераном ирано-иракской войны. Где депутат заразился коронавирусом не известно, но последние несколько дней врачи усердно боролись за его жизнь, пишет Haqqin.az.
В Иране коронавирусом заразились 4 депутата, замминистра здравоохранения и вице-президент страны.
По состоянию на пятницу с 19 февраля в Иране было зафиксировано 388 случаев заражения коронавирусом, из которых 34 с летальным исходом. При этом выздоровели 73 человека. Ожидается, что минздрав обновит статистику по коронавирусу 29 февраля.
Photo. Reuters
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