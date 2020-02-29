В Иране от коронавируса скончался депутат

PanARMENIAN.Net - В Иране избранный на последних парламентских выборах от города Астане Ашрафия провинции Гилан депутат Мухаммед Али Рамазани скончался от коронавируса.

Скончавшийся депутат был ветераном ирано-иракской войны. Где депутат заразился коронавирусом не известно, но последние несколько дней врачи усердно боролись за его жизнь, пишет Haqqin.az.

В Иране коронавирусом заразились 4 депутата, замминистра здравоохранения и вице-президент страны.

По состоянию на пятницу с 19 февраля в Иране было зафиксировано 388 случаев заражения коронавирусом, из которых 34 с летальным исходом. При этом выздоровели 73 человека. Ожидается, что минздрав обновит статистику по коронавирусу 29 февраля.