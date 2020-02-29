ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 155 раз

PanARMENIAN.Net - В период с 23 по 29 февраля на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 155 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций более 800 выстрелов.

Передовые подразделения Армии обороны НКР следят за соблюдением режима перемирия и продолжают уверенно выполнять поставленную перед ними боевую задачу.