Прибывшие из Ирана 2 граждан Азербайджана заражены коронавирусом

PanARMENIAN.Net - В Азербайджане у двух граждан, вернувшихся на родину из Исламской Республики Иран, обнаружен коронавирус.

Согласно соответствующим правилам, их поместили в инфекционный бокс особого режима больницы. В результате обследования у них был зафиксирован факт заражения коронавирусом, пишет «Вести.аз».

В настоящее время проводится лечение, состояние пациентов стабильное.

В связи с выявлением других случаев заражения, проводятся соответствующие мероприятия для определения лиц, с которыми контактировали зараженные.

28 февраля в Азербайджане был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Заразившийся - гражданин России, прибывший на территорию Азербайджана из Ирана.