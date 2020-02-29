Прибывшие из Ирана 2 граждан Азербайджана заражены коронавирусом
29 февраля 2020 - 17:00 AMT
PanARMENIAN.Net - В Азербайджане у двух граждан, вернувшихся на родину из Исламской Республики Иран, обнаружен коронавирус.
Согласно соответствующим правилам, их поместили в инфекционный бокс особого режима больницы. В результате обследования у них был зафиксирован факт заражения коронавирусом, пишет «Вести.аз».
В настоящее время проводится лечение, состояние пациентов стабильное.
В связи с выявлением других случаев заражения, проводятся соответствующие мероприятия для определения лиц, с которыми контактировали зараженные.
28 февраля в Азербайджане был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Заразившийся - гражданин России, прибывший на территорию Азербайджана из Ирана.
Самое значимое
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Больные изолированы, людей, контактировавших с ними, проверили
Сейчас число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек
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