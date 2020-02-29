Прибывшие из Ирана 2 граждан Азербайджана заражены коронавирусом

Прибывшие из Ирана 2 граждан Азербайджана заражены коронавирусом
29 февраля 2020 - 17:00 AMT

PanARMENIAN.Net - В Азербайджане у двух граждан, вернувшихся на родину из Исламской Республики Иран, обнаружен коронавирус.

Согласно соответствующим правилам, их поместили в инфекционный бокс особого режима больницы. В результате обследования у них был зафиксирован факт заражения коронавирусом, пишет «Вести.аз».

В настоящее время проводится лечение, состояние пациентов стабильное.

В связи с выявлением других случаев заражения, проводятся соответствующие мероприятия для определения лиц, с которыми контактировали зараженные.

28 февраля в Азербайджане был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Заразившийся - гражданин России, прибывший на территорию Азербайджана из Ирана.

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