Первый случай коронавируса в Армении: 32 человека помещены в карантин
1 марта 2020 - 12:48 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении подтвержден первый случай коронавируса – носителем оказался 28-летний гражданин страны, прибывший самолетом из Ирана. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в Facebook.
В связи с опасностью распространения вируса отменен марш памяти жертв событий 1 марта (гибели 10 граждан в ходе поствыборных столкновений в 2008 году).
Министр здравоохранения Арсен Торосян сообщил на пресс-конференции, что гражданин сообщил о болезни сам и помещен в карантин вместе с 32 гражданами, контактировавшими с ним.
Он отметил, что угрозы общественному здоровью нет, сам пациент чувствует себя хорошо и просто находится в палате.
Армения частично закрыла границу с Ираном из-за коронавируса: после вспышки коронавируса в страну вернулось около 1000 граждан. В Иране по последним данным заражено 543 человек, 43 человек умерло.
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