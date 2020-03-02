Мхитарян стал автором гола и ассиста в матче против «Кальяри»

Мхитарян стал автором гола и ассиста в матче против «Кальяри»
2 марта 2020 - 11:08 AMT

PanARMENIAN.Net - «Рома» обыграли «Кальяри» в гостевом матче 26-го тура Серии А чемпионата Италии со счетом 4:3.

Армянский полузащитник Генрих Мхитарян отличился, став автором гола и голевой передачи, пишет Reuters.

Мхитарян забил последний, решающий гол на 81 минуте и помог «Роме» одержать победу.

В игре прошлого тура против «Лечче» (4:0) Мхитарян также отметился голом и сделал ассист.

Всего в этом сезоне Мхитарян провел за «Рому» 13 игр в Серии А, забил 6 мячей и отдал 3 голевых передачи.

 Самое значимое
Армянин Симон Мартиросян - претендент на звание штангиста года IWFАрмянин Симон Мартиросян - претендент на звание штангиста года IWF
Мартиросян, выступающий в весовой категории 109 кг, входит в пятерку претендентов-мужчин
Армянский тяжелоатлет Симон Мартиросян может получить золотую медаль Олимпиады в РиоАрмянский тяжелоатлет Симон Мартиросян может получить золотую медаль Олимпиады в Рио
«Международная федерация уже поздравила нас с золотой медалью Симона Мартиросяна, так как допинг-тестер чемпиона Олимпийских игр 2012 года Руслана Нурудинова оказался положительным», - отметил он.
Избран президент Федерации футбола АрменииИзбран президент Федерации футбола Армении
За его кандидатуру проголосовали 13 человек, в пользу другого кандидата – Товмаса Григоряна – 7 человек.
Армения сохранила свою позицию в рейтинге ФИФААрмения сохранила свою позицию в рейтинге ФИФА
Сборная Армении по футболу сохранила свою позицию в рейтинге и по-прежнему занимает 102 место.
Partner news
 Статьи
Генрих, сын Гамлета

Восхождение главной звезды армянского футбола

 Самое читаемое в разделе
Ибрагимович подписал контракт с «Миланом»
Названы 10 лучших спортсменов Армении 2019 года
Армянский тяжелоатлет Акоп Мкртчян установил рекорд и стал чемпионом Европы
Гол Мхитаряна «ударом скорпиона» - в списке памятных моментов футбола в 2010-х
Главная
Все новости
Обзор: Спорт
Другие новости раздела
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
 Последние новости
Ученые обнаружили в метеорите первый внеземной белок Потенциальный белок мог сформироваться примерно 4.6 млрд лет назад
Мюнхен частично оплатит женщинам такси для их безопасности Баварская столица стала первым немецким мегаполисом, который решил обезопасить дорогу домой для женщин в ночное время, предложив им воспользоваться такси со скидкой
Пашинян: В Армении новых случаи заражения коронавирусом, не выявлено По его словам, результаты тестов 9 человек отрицательные
У вернувшегося из Италии россиянина нашли коронавирус Заболевание проходит в легкой форме