Мхитарян стал автором гола и ассиста в матче против «Кальяри»
2 марта 2020 - 11:08 AMT
PanARMENIAN.Net - «Рома» обыграли «Кальяри» в гостевом матче 26-го тура Серии А чемпионата Италии со счетом 4:3.
Армянский полузащитник Генрих Мхитарян отличился, став автором гола и голевой передачи, пишет Reuters.
Мхитарян забил последний, решающий гол на 81 минуте и помог «Роме» одержать победу.
В игре прошлого тура против «Лечче» (4:0) Мхитарян также отметился голом и сделал ассист.
Всего в этом сезоне Мхитарян провел за «Рому» 13 игр в Серии А, забил 6 мячей и отдал 3 голевых передачи.
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Сборная Армении по футболу сохранила свою позицию в рейтинге и по-прежнему занимает 102 место.
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