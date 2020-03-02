Мхитарян стал автором гола и ассиста в матче против «Кальяри»

PanARMENIAN.Net - «Рома» обыграли «Кальяри» в гостевом матче 26-го тура Серии А чемпионата Италии со счетом 4:3.

Армянский полузащитник Генрих Мхитарян отличился, став автором гола и голевой передачи, пишет Reuters.

Мхитарян забил последний, решающий гол на 81 минуте и помог «Роме» одержать победу.

В игре прошлого тура против «Лечче» (4:0) Мхитарян также отметился голом и сделал ассист.

Всего в этом сезоне Мхитарян провел за «Рому» 13 игр в Серии А, забил 6 мячей и отдал 3 голевых передачи.