СМИ: Армения купила у Индии 4 радара на $40 млн

PanARMENIAN.Net - Армения приобрела у Индии 4 локационных радара Swathi за $40 млн, сообщает Timesnow.com.

Отмечается, что армянская сторона приняла решение о приобретении индийских радаров после испытаний систем российского и польского производства.

Согласно источнику, Индия уже начала поставлять радары в Армению в рамках оборонной программы правительства «Сделано в Индии».

Производитель радаров - компания Bharat Electronics Limited, а система разработана Государственной организацией оборонных исследований и разработок Индии (DRDO).

Пресс-секретарь министерства обороны РА Арцрун Ованнисян в беседе с PanARMENIAN.Net не стал комментировать сведения о приобретении радаров, отметив, что Минобороны не комментирует военно-техническое сотрудничество в целом.

Радар Swathi - это мобильный радар для определения местоположения артиллерии. Swathi обеспечивает быстрое, автоматическое и точное обнаружение оружия врага, будь то минометы, снаряды или ракеты, на расстоянии 50 км. Радар может одновременно справляться с несколькими снарядами, выпущенными из разных видов оружия в разных местах.