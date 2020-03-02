Коронавирус в Армении: Под карантин отведен 5-звездочный отель в курортном Цахкадзоре

PanARMENIAN.Net - В 5-звездочной гостинице «Голден Пэлэс» в армянском курортном городе Цахкадзор изолированы 32 человека по подозрению на коронавирус.

Как сообщил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян, изолированные ни в чем не нуждаются: в гостинице восстановлена система подачи горячей воды, 2 марта будет подключен интернет и кабельное телевидение.

Премьер Армении Никол Пашинян также отметил, что находящиеся в карантине имеют все необходимое, в том числе пищу.

«Их контакт с внешним миром исключен. Безопасность персонала, общающегося с ними, обеспечена. Других людей в отеле нет», - сказал премьер.

В ночь на 1 марта в Армении был зафиксирован первый подтвержденный случай коронавируса. Пациент - 29-летний гражданин Армении, прибывший из Тегерана в страну 28 февраля вместе с женой. Зараженный сам обратился к врачу. Предварительный тест показал заражение коронавирусом. Больной чувствует себя хорошо.