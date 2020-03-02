Коронавирус в Армении: Под карантин отведен 5-звездочный отель в курортном Цахкадзоре
2 марта 2020 - 11:29 AMT
PanARMENIAN.Net - В 5-звездочной гостинице «Голден Пэлэс» в армянском курортном городе Цахкадзор изолированы 32 человека по подозрению на коронавирус.
Как сообщил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян, изолированные ни в чем не нуждаются: в гостинице восстановлена система подачи горячей воды, 2 марта будет подключен интернет и кабельное телевидение.
Премьер Армении Никол Пашинян также отметил, что находящиеся в карантине имеют все необходимое, в том числе пищу.
«Их контакт с внешним миром исключен. Безопасность персонала, общающегося с ними, обеспечена. Других людей в отеле нет», - сказал премьер.
В ночь на 1 марта в Армении был зафиксирован первый подтвержденный случай коронавируса. Пациент - 29-летний гражданин Армении, прибывший из Тегерана в страну 28 февраля вместе с женой. Зараженный сам обратился к врачу. Предварительный тест показал заражение коронавирусом. Больной чувствует себя хорошо.
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