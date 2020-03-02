Forbes: Медицинские маски могут увеличить риск заражения, здоровый человек в них не нуждается
2 марта 2020 - 14:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Нет необходимости носить медицинскую маску для защиты от коронавируса. Об этом заявил профессор медицины и эпидемиологии в Медицинском колледже Университета Айовы Илай Перенцевич, пишет Forbes.
По его словам, человеку со средним состоянием здоровьем не нужно носить маску, и нет никаких доказательств того, что она вообще помогает защитить здорового человека от вируса.
Врач отметил, что неправильное ношение масок с большей вероятностью может увеличить вероятность заражения, так как при ношении маски человек часто касается лица и носа. Но, по его словам, здоровому человеку не нужно носить маску, даже если его «руки связаны за спиной».
По словам доктора, маску должен носить зараженный для защиты членов семьи и окружающих.
Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) также рекомендует не использовать маски для лица.
«Ношение масок, за исключением случаев, когда речь идет о медицинском работнике, никогда не показывало себя очень эффективным способом защиты от инфекционных заболеваний», - сказал научный сотрудник Центра безопасности здоровья Джона Хопкинса Эрик Тонер.
CDC советует регулярно мыть руки с мылом, а также пользоваться дезинфицирующим средством для рук на спиртовой основе. Также эксперты центра рекомендуют не трогать глаза, рот и нос. В случае развития симптомов, свойственных при респираторных заболеваниях, CDC советует остаться дома, чтобы не заразить других людей.
Недавнее исследование Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) показало, что коронавирус опасен для пожилых людей, имеющих проблемы со здоровьем. Например, смертность от коронавируса среди пациентов с сердечными заболеваниями в анамнезе составляет около 10%, а у пациентов с диабетом - около 7%.
По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире от нового типа коронавируса скончались более 3000 человек. Число заразившихся во всем мире, согласно данным SCMP, превысило 89,000 человек.
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