PanARMENIAN.Net - Армения временно восстановит визовый режим с Ираном. Об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян после заседания комиссии по координации работ по предотвращению распространения коронавируса в стране.

По его словам, процесс начнется и будет завершен в течение 5 дней.

«Учитывая эпидемическую ситуацию в регионе, Армения решила ужесточить ограничения на связь в направлении сообщения на армяно-иранской границе»,- заявил Пашинян.

Ранее в Армении было принято решение о временном закрытии границы с Ираном. Так, решено на две недели прекратить сухопутное сообщение с Исламской Республикой Иран и ввести неполные ограничения в отношении авиационного сообщения. Грузоперевозки с ИРИ будут осуществляться без ограничений с применением режима особого контроля в отношении водителей.

В ночь на 1 марта в Армении был зафиксирован первый подтвержденный случай коронавируса. Пациент - 29-летний гражданин Армении, прибывший из Тегерана в страну 28 февраля вместе с женой.