РФ отказалась гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии

РФ отказалась гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии
2 марта 2020 - 12:08 AMT

PanARMENIAN.Net - Российские войска не могут гарантировать безопасность полетов самолетов Турции над Сирией. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих стороны (ЦПВС) Олег Журавлев, пишет ТАСС.

1 марта командование сирийской армии сообщило, что закрывает воздушное пространство над северо-западными регионами страны, включая провинцию Идлиб, и будет уничтожать все враждебные летательные аппараты.

Журавлев отметил, что правительство Сирии было вынуждено объявить о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб.

«В этих условиях командование российской группировки войск не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в небе Сирии», - отметил контр-адмирал.

Ранее источник в Минобороны Сирии сообщил, что турецкие F-16 сбили два самолета сирийских ВВС над Идлибской зоной деэскалации, летчики катапультировались. По его словам, сирийскими средствами ПВО было уничтожено шесть ударных турецких беспилотников.

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