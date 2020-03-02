В Иране от коронавируса умер еще один высокопоставленный чиновник

PanARMENIAN.Net - В Иране от коронавируса умер член Совета целесообразности (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Сейед Мохаммад Мирмихаммади.

Чиновник скончался утром 2 марта в больнице «Масихе Данешвари» в Тегеране, куда госпитализировано большинство заразившихся коронавирусом иранцев, пишут «Ведомости» со ссылкой на местное издание IFP News.

Мирмихаммади родился в 1948 году в городе Кум, был членом парламента Ирана шестого и седьмого созывов.

Ранее в Иране от коронавируса умер бывший посол страны в Ватикане Хади Хосрошахи.

По последним данным минздрава Ирана, в стране от коронавируса скончались 54 человека, число заболевших достигло 978 человек. Среди инфицированных – вице-президент, замминистра здравоохранения и два парламентария.