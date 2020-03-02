Лувр закрыли из-за коронавируса
2 марта 2020 - 14:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Знаменитый музей Франции Лувр, который является самым посещаемым в мире, не открыл свои двери для посетителей 1 марта из-за совещания по коронавирусу.
«Информационное совещание о состоянии здоровья, связанное с мерами профилактики #COVID19 в соответствии с инструкциями министров, направленными компетентными органами, задерживает открытие Лувра в воскресенье, 1 марта», - сообщило руководство музея в Twitter.
Чуть позже появилась запись о том, что музей не будет работать на протяжении всего дня. Всем, кто купил билеты на 1 марта, предложили вернуть деньги, написав на электронную почту музея, пишет «Российская газета».
Руководство Лувра сообщило, что на 2 марта также запланировано чрезвычайное заседание комитета музея по гигиене, безопасности и условиям труда.
На сегодняшний момент во Франции зафиксировано уже около 100 случаев заражения коронавирусом. Ранее министр здравоохранения страны Оливье Веран сообщил, что Париж запретит все общественные мероприятия в закрытых помещениях с участием более пяти тысяч человек.
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