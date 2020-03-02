Минздрав Армении: Названные премьером 9 случаев проверки по коронавирусу не новы
2 марта 2020 - 15:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян прокомментировал информацию о 9 возможных больных новым коронавирусом в Армении, о которой ранее упоминал премьер-министр РА Никол Пашинян.
По словам министра, речь идет не о новых случаях.
«Это очередная группа людей, которых должны проверить, их всего 120 человек. Если будет зарегистрирован новый случай (коронавируса), все будут немедленно проинформированы», - отметил глава Минздрава РА.
Ранее Пашинян сообщил, что в Армении было зафиксировано 3-4 подозрительных случая, которые не подтвердились, осталось проверить еще 9 человек, которых протестируют в течение дня.
В ночь на 1 марта в Армении был зафиксирован первый подтвержденный случай коронавируса. Пациент - 29-летний гражданин Армении, прибывший из Тегерана в страну 28 февраля вместе с женой.
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