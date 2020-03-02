Известны характеристики PlayStation 5

PanARMENIAN.Net - Американская розничная сеть GameStop подтвердила характеристики консоли PlayStation 5. Страница с продуктом была удалена с сайта, но сохранилась в кэше Google.

В описании приставки на сайте GameStop перечисляются особенности устройства. Например, упоминается улучшение производительности, обратная совместимость и запуск предназначенного для PlayStation 4 контента, возможность запускать игры как с диска, так и по сети. Консоль нового поколения получит полную поддержку видео в разрешении 8К, трехмерного звука и функцию трассировки лучей. PlayStation 5 будет иметь восьмиядерный чип от AMD и SSD-накопитель, пишет Lenta.ru.

Продавец также уточнил, что приставка получит контроллер DualShock 5 с адаптивными триггерами и обновленным механизмом вибрации, который сделает обратную связь между игроком и приставкой «более захватывающей и реалистичной». Уточняется, что контроллер сохранит внешний вид предшественника DualShock 4.

На странице продукта говорится, что о стоимости приставки и дате появления в продаже точной информации нет. GameStop уточняет, что PlayStation 5 будет представлена до конца 2020 года.

Ранее в сети появились характеристики новой приставки Sony, которые раскрыл автор, назвавший себя участником группы тестирования консолей. Инсайдер заявил, что PlayStation 5 получит 18 гигабайт ОЗУ, SSD-накопитель емкостью 500 гигабайт и графическую карту с производительностью 12,6 терафлопс. По его словам, производительность консолей Sony и Microsoft окажется примерно на одном уровне.

О новых версиях приставок PlayStation и Xbox известно то, что консоли выйдут в конце 2020 года. Первой свой продукт показала Microsoft, которая в декабре представила Xbox Series X. Игровая консоль получила корпус прямоугольной формы, процессор на базе архитектуры AMD Zen 2 и Radeon RDNA, SSD-накопитель NVMe и видеопамять GDDR6.