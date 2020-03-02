Беспорядки в столице Индии: Число жертв выросло до 46 человек
2 марта 2020 - 17:20 AMT
PanARMENIAN.Net - На северо-востоке Нью-Дели (Индия) при столкновениях сторонников и противников нового закона о гражданстве погибли как минимум 46 человек.
В соответствии с принятыми поправками парламента Индии жители Афганистана, Бангладеш и Пакистана смогут проще получить индийское гражданство, если докажут эпизоды притеснения на родине.
Индийские мусульмане с нововведениями не согласны и полагают, что они нарушают конституцию страны, угнетая часть граждан по религиозному признаку.
38 человек находятся в больнице Гуру Тег Бахадур, четверо в медучреждении доктора Рам Манохар Лохия, трое в больнице Лок Наяк и один в госпитале Джаг Парвеш Чандер, пишут «Известия» со ссылкой на издание India Today.
Кроме того, четыре тела были выловлены из водостоков в районах Гокалпури и Шив Вихар.
Жителей нескольких районов столицы охватила паника после слухов об эскалации конфликта и продолжении насилия в отношении гражданских.
«Слух был, что есть некоторая напряженность в районе Хьяла-Рагхубир Нагар Западного района. За этим нет никакой правды. Всех просят сохранять спокойствие, поскольку ситуация абсолютно нормальная и мирная», - заявил заместитель комиссара полиции Дипак Пурохи.
Вместе с тем член законодательного собрания Тилак Нагара Джарнаил Сингх призвал всех граждан сохранять спокойствие.
«Я добрался до места, как только услышал о слухах о беспорядках, магазины были закрыты, люди были в состоянии паники, но никто не видел никаких беспорядков. Это был заговор, чтобы распространять слухи и портить атмосферу. Я обращаюсь к людям поддерживать мир и братство и не верить слухам», - сказал Сингх.
Беспорядки в индийской столице продолжаются с 24 февраля.
Photo. Getty Images
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