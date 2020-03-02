США выдали ордер на арест российского бизнесмена Олега Тинькова
2 марта 2020 - 17:29 AMT
PanARMENIAN.Net - США выдали ордер на арест российского бизнесмена Олега Тинькова - основного акционера TCS Group Holding (головная компания «Тинькофф банка» и «Тинькофф страхования»).
Судебные слушания проходят в Лондоне и касаются занижения бизнесменом своих доходов в налоговой отчетности. Ожидается, что на время разбирательства Тиньков будет находиться в Лондоне, пишет «Новая газета».
Ранее британская газета Sunday Express рассказывала, что Тиньков внес залог размером 20 млн фунтов стерлингов, чтобы находиться на свободе во время суда. В компании это подтвердили, но сумму залога не назвали. Помимо этого, по данным газеты, Тиньков должен будет отмечаться в полиции три раза в неделю и сдать свои паспорта.
О том, что Налоговое управление США инициировало судебные слушания в отношении Олега Тинькова, стало известно 28 февраля. Слушания будут проходить до апреля. Тиньков участвует в них как частное лицо.
Олег Тиньков занимает 47-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в 2.2 миллиарда долларов. Известно, что в 2013 году Тиньков отказался от паспорта США.
Самое значимое
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Больные изолированы, людей, контактировавших с ними, проверили
Сейчас число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек
Ученые говорят, что потепление Мирового океана вследствие изменения климата ускоряется
Partner news
Самое читаемое в разделе
«Ухань-400»: Американский писатель-фантаст еще в 1981 году «предсказал» зарождение вируса в китайском городе
Последние новости
Пашинян: В Армении новых случаи заражения коронавирусом, не выявлено По его словам, результаты тестов 9 человек отрицательные
Bloomberg: Турция использовала в Сирии рои боевых дронов Десятки дронов нанесли удары по сирийским базам и складам вооружений
Беспорядки в столице Индии: Число жертв выросло до 46 человек Жителей нескольких районов столицы охватила паника после слухов об эскалации конфликта
Известны характеристики PlayStation 5 PlayStation 5 будет иметь восьмиядерный чип от AMD и SSD-накопитель