США выдали ордер на арест российского бизнесмена Олега Тинькова

США выдали ордер на арест российского бизнесмена Олега Тинькова
2 марта 2020 - 17:29 AMT

PanARMENIAN.Net - США выдали ордер на арест российского бизнесмена Олега Тинькова - основного акционера TCS Group Holding (головная компания «Тинькофф банка» и «Тинькофф страхования»).

Судебные слушания проходят в Лондоне и касаются занижения бизнесменом своих доходов в налоговой отчетности. Ожидается, что на время разбирательства Тиньков будет находиться в Лондоне, пишет «Новая газета».

Ранее британская газета Sunday Express рассказывала, что Тиньков внес залог размером 20 млн фунтов стерлингов, чтобы находиться на свободе во время суда. В компании это подтвердили, но сумму залога не назвали. Помимо этого, по данным газеты, Тиньков должен будет отмечаться в полиции три раза в неделю и сдать свои паспорта.

О том, что Налоговое управление США инициировало судебные слушания в отношении Олега Тинькова, стало известно 28 февраля. Слушания будут проходить до апреля. Тиньков участвует в них как частное лицо.

Олег Тиньков занимает 47-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в 2.2 миллиарда долларов. Известно, что в 2013 году Тиньков отказался от паспорта США.

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