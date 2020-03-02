У вернувшегося из Италии россиянина нашли коронавирус

У вернувшегося из Италии россиянина нашли коронавирус
2 марта 2020 - 18:08 AMT

PanARMENIAN.Net - У прибывшего из Италии россиянина обнаружили коронавирус, сообщает Роспотребнадзор.

Заболевание проходит в легкой форме. Те, кто общался с заболевшим, находятся под медицинским наблюдением, пишет Meduza.

«По данным эпидемиологического расследования установлено, что молодой человек заболел 21 февраля, находясь на отдыхе в Италии», – говорится в сообщении.

В РФ вернулся 23 февраля и проживал в частном доме в Московской области. 27 февраля обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, откуда был госпитализирован в инфекционную больницу.

Это шестой подтвержденный случай COVID-19 в России. Роспотребнадзор сообщал о двух заболевших, прибывших из Китая, их выписали 12 февраля. Также инфекцию обнаружили у троих россиян, эвакуированных в Казань с лайнера «Даймонд Принсесс».

На утро 2 марта случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 65 странах мира. Общее число зараженных во всем мире достигает 89 тысяч человек, 3044 человека умерли.

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