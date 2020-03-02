Пашинян: В Армении новых случаи заражения коронавирусом, не выявлено
2 марта 2020 - 18:55 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении нет новых случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян во время прямого эфира в Facebook.
По его словам, результаты тестов 9 человек, о которых ранее сообщалось на заседании комиссии по предотвращению распространения коронавируса, отрицательные.
Ранее Пашинян сообщил, что в Армении было зафиксировано 3-4 подозрительных случая, которые не подтвердились, осталось проверить еще 9 человек, которых протестируют в течение дня. Речь шла об очередной группе людей, которых должны проверить. Всего их было 120 человек.
Говоря о состоянии 32 человек, находящихся под карантином в армянском курортном городе Цахкадзор, премьер отметил, что у них нет отрицательной динамики.
В ночь на 1 марта в Армении был зафиксирован первый подтвержденный случай коронавируса. Пациент - 29-летний гражданин Армении, прибывший из Тегерана в страну 28 февраля вместе с женой. Он помещен под карантин в Цахкадзоре, Помимо него, там находятся еще 32 человека, с которыми он имел контакт.
Самое значимое
В связи с опасностью распространения вируса отменен марш памяти жертв событий 1 марта
По словам Ованнисяна, азербайджанские СМИ распространяют дезинформацию
13 апреля 2006 года убийца армянского офицера был приговорен Будапештским городским судом к пожизненному заключению
В Армении не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Ученые обнаружили в метеорите первый внеземной белок Потенциальный белок мог сформироваться примерно 4.6 млрд лет назад
Мюнхен частично оплатит женщинам такси для их безопасности Баварская столица стала первым немецким мегаполисом, который решил обезопасить дорогу домой для женщин в ночное время, предложив им воспользоваться такси со скидкой
У вернувшегося из Италии россиянина нашли коронавирус Заболевание проходит в легкой форме
Bloomberg: Турция использовала в Сирии рои боевых дронов Десятки дронов нанесли удары по сирийским базам и складам вооружений