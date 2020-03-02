Пашинян: В Армении новых случаи заражения коронавирусом, не выявлено

PanARMENIAN.Net - В Армении нет новых случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян во время прямого эфира в Facebook.

По его словам, результаты тестов 9 человек, о которых ранее сообщалось на заседании комиссии по предотвращению распространения коронавируса, отрицательные.

Ранее Пашинян сообщил, что в Армении было зафиксировано 3-4 подозрительных случая, которые не подтвердились, осталось проверить еще 9 человек, которых протестируют в течение дня. Речь шла об очередной группе людей, которых должны проверить. Всего их было 120 человек.

Говоря о состоянии 32 человек, находящихся под карантином в армянском курортном городе Цахкадзор, премьер отметил, что у них нет отрицательной динамики.

В ночь на 1 марта в Армении был зафиксирован первый подтвержденный случай коронавируса. Пациент - 29-летний гражданин Армении, прибывший из Тегерана в страну 28 февраля вместе с женой. Он помещен под карантин в Цахкадзоре, Помимо него, там находятся еще 32 человека, с которыми он имел контакт.