Мюнхен частично оплатит женщинам такси для их безопасности

Мюнхен частично оплатит женщинам такси для их безопасности
2 марта 2020 - 18:35 AMT

PanARMENIAN.Net - В Мюнхене часть расходов на такси для женщин будет оплачиваться из городского бюджета. Это решение было принято для того, чтобы обезопасить дорогу домой для женщин в ночное время, предложив им воспользоваться такси со скидкой, пишет Deutsche Welle.

Добираясь поздно вечером домой - пешком или на общественном транспорте, женщины не всегда чувствуют себя в безопасности. Взять такси решаются не все из-за высокой стоимости.

С 1 марта в баварской столице любая женщина в возрасте 16 лет и старше может получить ваучер на 5 евро. Воспользоваться скидкой могут как жительницы Мюнхена, так и туристки. Главное условие - поездка должна быть с 22 часов до 6 часов утра, и пассажир должен быть доставлен домой (в том числе и в пригороде).

Получить такие бумажные сертификаты на 5 евро можно, в частности, в информационном центре городской ратуши, а также в центрах обслуживания населения. В целом количество ваучеров на одного человека не ограничено, но за один визит посетительница получает на руки три таких билета. Для одной поездки можно использовать только один ваучер.

Мюнхен - первый немецкий город с более чем одним миллионом жителей, который решил взять на себя часть стоимости ночных поездок на такси для женщин. На этот проект он потратит миллион евро. Если будет очевидна его эффективность, то бумажные ваучеры заменят приложением для смартфона.

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