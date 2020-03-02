Ученые обнаружили в метеорите первый внеземной белок

PanARMENIAN.Net - Команда ученых из Гарвардского университета (США) заявила, что впервые обнаружила в метеорите белок, который можно назвать внеземным.

При помощи масс-спектрометрии ученые проанализировали химический состав метеорита Acfer 08с из Алжира, упавшего на Землю 30 лет назад. В результате они обнаружили в нем глицин - аминокислоту, связанную с такими химическими элементами, как железо и литий, пишет «Популярная механика».

Результаты моделирования показали, что глицин не был изолированной молекулой, а являлся частью белка, который ученые назвали гемолитином. Хотя структурно он похож на земные белки, в нём присутствует дейтерий - изотоп водорода.

Соотношение дейтерия и обычного водорода характерно для долгопериодических комет. Потенциальный белок мог сформироваться примерно 4.6 млрд лет назад в протопланетном диске, окружающем Солнце. Тем не менее, ученые отметили, что существует вероятность небелковой природы гемолитина. Так или иначе, он относится к полимерам - широкому классу молекул, куда также входят белки. Теперь ученые продолжат исследования, которые должны будут подтвердить их выводы.