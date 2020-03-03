Ryanair временно сократит полеты в Италию из-за коронавируса
3 марта 2020 - 12:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Ирландская лоукостер Ryanair на 25% сократит программу коротких перелетов из Италии и в эту страну. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Сокращение планируется на трехнедельный период - с 17 марта по 8 апреля.
При этом сообщается, что рейсы из Еревана в Рим и Милан будут осуществляться в запланированном режиме.
Компания отмечает, что из-за коронавируса число бронирований на конец марта-начало апреля существенно сократилось. Авиаперевозчик также столкнулся с ростом числа пассажиров, забронировавших билеты, но не появившихся на рейсах, особенно в Италию и из нее.
«Ryanair продолжит внимательно отслеживать бронирования и адаптировать расписание полетов в соответствии с дальнейшим развитием ситуации. Компания тесно сотрудничает с властями государств и выполняет все рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) для обеспечения здоровья и благополучия наших клиентов», – говорится в сообщении.
Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире достигло 90182. Из общего числа больных 80026 приходятся на материковый Китай, в других странах мира число инфицированных выросло в понедельник до 10156. В Южной Корее насчитывается 4335 больных, скончались 26 человек, в Италии - 2036, скончались 52, в Иране - 1500, скончались 66.
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