Армения продлила закрытие границы с Ираном еще на 2 недели

PanARMENIAN.Net - Армения еще на 2 недели, до 24 марта, продлевает ограничения на сухопутное сообщение с Ираном на фоне распространения коронавируса. Соответствующее решение приняло правительство РА, сообщил министр здравоохранения Арсен Торосян в прямом эфире в Facebook.

24 февраля в Армении было принято решение о временном закрытии границы с Ираном. Так, было решено на две недели прекратить сухопутное сообщение с Исламской Республикой Иран и ввести неполные ограничения в отношении авиационного сообщения.

По словам Торосяна, решение было принято по итогам совещания у премьер-министра Армении Никола Пашиняна 2 марта. Решение будет обнародовано 3 марта, а вступит в силу 4 марта.

2 марта в Армении было принято решение о временном восстановлении визового режима с Ираном. Как сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, процесс начнется и будет завершен в течение 5 дней.