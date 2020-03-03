Эрдоган: Россия и Иран не являются для Турции целями в Сирии

PanARMENIAN.Net - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ни Россия, ни Иран не являются целями для армии его страны в Сирии.

«В Сирии Турция напрямую не целится ни в Россию, ни в Иран. Мы уничтожаем только элементы режима (так Анкара называет официальный Дамаск - ред.)», - сказал он во время выступления в Анкаре, пишет ТАСС.

При этом Эрдоган отметил, что «ждет (от других государств) проявления уважения» к такой позиции Анкары, а участие в боевых действиях в Сирии «не является личным выбором (руководства), а волей всего народа».

«Я вновь обращаюсь к России и Ирану. Турция не имеет проблем с этими странами в Сирии. У нас нет ни видов на территорию Сирии, ни стремлений там закрепиться», - добавил он.

Комментируя начавшуюся 27 февраля в Идлибе операцию ВС Турции «Весенний щит», Эрдоган заявил, что армия сирийского президента Башара Асада понесет еще больше потерь. «После гибели 34 наших солдат в Идлибе мы начали операцию. Мы не оставим без ответа каждую пролитую там каплю крови наших мучеников», - указал Эрдоган.

Ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих стороны (ЦПВС) Олег Журавлев заявил, что российские войска не могут гарантировать безопасность полетов самолетов Турции над Сирией. 1 марта командование сирийской армии сообщило, что закрывает воздушное пространство над северо-западными регионами страны, включая провинцию Идлиб, и будет уничтожать все враждебные летательные аппараты.