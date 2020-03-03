Пашинян: Конфликты в регионе отличаются друг от друга
3 марта 2020 - 15:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Существующие в регионе конфликты не похожи друг на друга, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с грузинским коллегой Георгием Гахария в Тбилиси.
«Мы приветствуем подход Грузии к тому, что все конфликты должны решаться мирным путем. В целом, конфликты в мире и в нашем регионе совершенно отличаются друг от друга по своему содержанию, происхождению, истории и глубине. Если бы они решались посредством одной общей формулы, их давно урегулировали бы», - отметил премьер РА.
По его словам, Армения рассматривает каждый конфликт в свете его особенностей, и в этом вопросе республика может конструктивно сотрудничать с Грузией.
«Мы видим развитие наших отношений в стратегическом партнерстве с Грузией. Невозможно переоценить важность отношений между нашими странами, которые имеют глубокие культурные, политические, исторические, экономические связи», - сказал Пашинян.
По словам премьера, за последние полтора года Ереван и Тбилиси смогли поднять двусторонние отношения на качественно новый уровень. Он выразил уверенность, что этот визит и его итоги углубят существующее сотрудничество. Премьер также подчеркнул, что все армяно-грузинские договоренности были реализованы.
Пашинян добавил, что инвестиционная привлекательность Армении и Грузии повысится, если обе страны будут рассматриваться в качестве единой демократической территории.
«Появился еще один фактор, укрепляющий наши отношения – это преданность наших народов демократии и видению демократического развития. Я убежден, что это обстоятельство добавляет еще один важный краеугольный камень на существующую до сих пор прочную основу», - отметил премьер-министр Армении.
«У наших стран есть огромный неиспользованный потенциал, и цель нашей повестки - раскрыть и использовать его», - сказал Пашинян.
Он уверен, что членство Армении в ЕАЭС и соглашение, подписанное между Грузией и ЕС о зоне свободной торговли, создают серьезные возможности для двух стран.
В свою очередь, Гахария добавил, что Армения и Грузия на уровне правительств работают в ежедневном режиме, чтобы еще более углубить армяно-грузинские дружественные отношения.
«Мы живем в сложном регионе и понимаем, что стабильность в регионе необходима для развития наших стран. В первую очередь, мы должны позаботиться о мире для наших стран, потом о новых экономических, политических, культурных и всех тех вопросах, которые существуют», - отметил Гахария.
Он выразил уверенность, что и Армения и Грузия стремятся к расширению дружественных отношений.
3 марта начался двухдневный официальный визит армянской делегации во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Грузию.
Самое значимое
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
Фото было сделано в центре приема беженцев в польском городе Подкова-Лесьна
Алиев отметил, что руководство Армении выступает «с противоречивыми и безответственными заявлениями»,
Остальные граждане Армении, находящиеся в зоне карантина, отказались от возможности эвакуироваться
Partner news
Самое читаемое в разделе
МО Арцаха: Число нарушений Азербайджаном режима прекращения огня в 2019 году – самое низкое с 2010-го
Последние новости
На Украине зафиксирован первый случай коронавируса Коронавирус обнаружен у мужчины, прибывшего на родину из Италии через Румынию
В римейке «Мулан» не будет возлюбленного главной героини: Он не соответствует требованиям #MeToo Как рассказал продюсер проекта, развитие отношений Мулан и Ли Шанга не вписывается в новую реальность
МИД Армении: Турция не может играть роли в процессе карабахского урегулирования Таким образом пресс-секретарь МИД Армении ответила на заявление главы МИД Турции
Издевавшийся над российским срочником сослуживец получил два года условно При вынесении решения суд учел, что Мухатов признал вину, попросил прощения у потерпевших и возместил им моральный вред