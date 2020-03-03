Пашинян: Конфликты в регионе отличаются друг от друга

PanARMENIAN.Net - Существующие в регионе конфликты не похожи друг на друга, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с грузинским коллегой Георгием Гахария в Тбилиси.

«Мы приветствуем подход Грузии к тому, что все конфликты должны решаться мирным путем. В целом, конфликты в мире и в нашем регионе совершенно отличаются друг от друга по своему содержанию, происхождению, истории и глубине. Если бы они решались посредством одной общей формулы, их давно урегулировали бы», - отметил премьер РА.

По его словам, Армения рассматривает каждый конфликт в свете его особенностей, и в этом вопросе республика может конструктивно сотрудничать с Грузией.

«Мы видим развитие наших отношений в стратегическом партнерстве с Грузией. Невозможно переоценить важность отношений между нашими странами, которые имеют глубокие культурные, политические, исторические, экономические связи», - сказал Пашинян.

По словам премьера, за последние полтора года Ереван и Тбилиси смогли поднять двусторонние отношения на качественно новый уровень. Он выразил уверенность, что этот визит и его итоги углубят существующее сотрудничество. Премьер также подчеркнул, что все армяно-грузинские договоренности были реализованы.

Пашинян добавил, что инвестиционная привлекательность Армении и Грузии повысится, если обе страны будут рассматриваться в качестве единой демократической территории.

«Появился еще один фактор, укрепляющий наши отношения – это преданность наших народов демократии и видению демократического развития. Я убежден, что это обстоятельство добавляет еще один важный краеугольный камень на существующую до сих пор прочную основу», - отметил премьер-министр Армении.

«У наших стран есть огромный неиспользованный потенциал, и цель нашей повестки - раскрыть и использовать его», - сказал Пашинян.

Он уверен, что членство Армении в ЕАЭС и соглашение, подписанное между Грузией и ЕС о зоне свободной торговли, создают серьезные возможности для двух стран.

В свою очередь, Гахария добавил, что Армения и Грузия на уровне правительств работают в ежедневном режиме, чтобы еще более углубить армяно-грузинские дружественные отношения.

«Мы живем в сложном регионе и понимаем, что стабильность в регионе необходима для развития наших стран. В первую очередь, мы должны позаботиться о мире для наших стран, потом о новых экономических, политических, культурных и всех тех вопросах, которые существуют», - отметил Гахария.

Он выразил уверенность, что и Армения и Грузия стремятся к расширению дружественных отношений.

3 марта начался двухдневный официальный визит армянской делегации во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Грузию.