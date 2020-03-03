BMW продемонстрировала футуристический электромобиль i4 EV
3 марта 2020 - 19:26 AMT
PanARMENIAN.Net - В преддверии официального дебюта электромобиля BMW i4, который должен состояться в 2021 году, компания показала концептуальную версию полностью электрического седана.
Представители компании сказали, что некоторые элементы дизайна концепткара i4 перекочуют на серийную модель. Однако, если сравнить дизайн концепта с закамуфлированным прототипом BMW, который был представлен в ноябре 2019 года, то можно заметить существенные визуальные различия между двумя автомобилями, пишет Engadget.
Концепт i4 оснащен трансмиссией eDrive пятого поколения BMW. Двигатель мощностью 390 кВт способен разогнать автомобиль до 100 км/ч примерно за 4 секунды, развивая максимальную скорость 200 км/ч. Батарея емкостью 80 кВт/ч позволит проехать на одном заряде около 600 км. Все это планируется установить в модель для серийного производства.
Компания BMW планирует произвести миллион электромобилей к концу 2021 года. Помимо i4, компания работает над электрическим хэтчбеком 1 серии.
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