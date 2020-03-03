Мхитарян: Клопп - супертренер, друг, отец и брат, а с Моуринью очень сложно

PanARMENIAN.Net - Капитан сборной Армении и полузащитник итальянской «Ромы» Генрих Мхитарян стал героем очередного выпуска программы «КраСава» на YouTube-канале российского футболиста и видеоблогера Евгения Савина.

В выпуске под названием «Мхитарян: самый лучший из армян» 31-летний армянин рассказал о том, как его уговаривал перейти в «Боруссию» Юрген Клопп, почему он конфликтовал с тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью и другие подробности своей карьеры.

Мхитарян рассказал, как переходил из донецкого «Шахтера» в дортмундскую «Боруссию», которую тогда тренировал известный специалист Юрген Клопп.

«Боруссия» показалась лучшим вариантом. Клопп сразу рассказал мне, какие у него идеи, где он меня видит, что хочет», - рассказал Мхитарян. Он подтвердил, что перед разговором Клопп его обнял, поднял и сказал: «Пока ты не подпишешь контракт, я тебя не отпущу».

«В конце он мне сказал: «Дай обещание, что ты вернешься в Дортмунд». Я ответил: «Ну, ладно, даю тебе руку и обещаю». Кроме того, что он супертренер, он как настоящий друг, отец, брат. Он с тобой разговаривает, все время поддерживает. У тебя может что-то не получаться в матче, но он говорит: «Это футбол. Ты не должен жить прошлым, думай о следующей игре», - рассказал Мхитарян.

В отличие от отношений с Клоппом, отношения Мхитаряна с тренером МЮ сложно назвать очень теплыми и дружескими. У футболиста есть привычка – приезжать на базу за 2-3 часа до тренировок. Это сильно злило Моуринью.

«Однажды он мне сказал: «Ты приезжаешь на тренировки раньше, чем я. Из-за тебя меня критикуют в прессе», – рассказал армянин.

Он отметил, что Моуринью самый сложный тренер в его карьере.

«Он по характеру победитель. Ему не интересно, как ты будешь играть – хорошо или плохо. Ему нужно, чтобы ты выиграл и делал то, что он от тебя требует. Поэтому ему со всеми тяжело. Но несмотря на все наши разногласия, особенно в последнее время, это не повлияло на нашу хорошую работу. Мы выиграли вместе 3 трофея», - рассказал Мхитарян о Моуринью.

И все же у Мхитаряна с тренером был конфликт.

«Не знаю, что у него было в голове. Я усердно работал каждый день, чтобы получить шанс... Если я работаю, прессингую, защищаюсь, помогаю команде, забиваю и отдаю, но кто-то недоволен, то мне тут нечего делать. Я не хотел терять время, хотел идти дальше и играть в футбол», - вспомнил Мхитарян.

Так и появилась идея перейти в другой клуб. И тогда появилась возможность играть в «Арсенале», тренером которого был Арсен Венгер.

«Я знал, что он интересовался мной, когда у меня случился конфликт с Моуринью. Он хотел меня видеть в «Арсенале». Я очень обрадовался, так как в детстве мечтал играть за «Арсенал». Там ведь тогда играло много французов – Анри, Пирес, Бергамп, Пети, Виейра. Я просто с ума сходил. Потом когда они построили «Эмирейтс», у них были проблемы с деньгами, он начал брать молодых игроков. Я думал, боже мой, попасть в «Арсенал» с Венгером – это просто мечта, сказка»,- рассказал игрок.

Сейчас Мхитарян играет в составе «Ромы» на правах аренды. В этом сезоне 31-летний Мхитарян провел за «Рому» 17 встреч во всех турнирах, забив 6 голов и сделав 4 ассиста.