В РФ депутаты предложили ввести налог на собак: Это позволит содержать приюты для бездомных животных
3 марта 2020 - 17:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Депутаты Якутска предложили обложить налогом или специальным сбором владельцев собак для увеличения финансирования приютов для бездомных животных. Об этом заявили представители администрации города во время еженедельного заседания 2 марта.
Глава Якутска Сардана Авксентьева объяснила, что в среднем на отлов, вакцинацию, чипирование и стерилизацию бездомной собаки требуется порядка 14 тыс рублей. «Мы на детей пособие платим меньше, чем на одно животное», - отметила Авксентьева, пишут «Известия».
Градоначальница подчеркнула, что в российском законодательстве не прописана ответственность граждан за содержание и самовыгул своих животных.
«Во многих странах животные подлежат соответствующему налогообложению, что позволило бы содержать приюты. Кроме того, владельцы животных оплачивают страховку на предмет ответственности перед третьими лицами, а также проходят обучение», - добавила Аквсентьева.
Ранее, 13 февраля, президент России Владимир Путин поддержал идею внести в Конституцию России положения об ответственном отношении к животным. Он подчеркнул, что важно точно сформулировать текст этого положения и место его в российском законодательстве.
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