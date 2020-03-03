Издевавшийся над российским срочником сослуживец получил два года условно
3 марта 2020 - 17:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Читинский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам условно и штрафу в 30 тысяч рублей срочника Рустама Мухатова по делу о превышении полномочий в войсковой части поселка Горный в Забайкальском крае и издевательствах над сослуживцами.
При вынесении решения суд учел, что Мухатов признал вину, попросил прощения у потерпевших и возместил им моральный вред, пишет РИА Новости.
Ранее Мухатов признался, что по приказу сержанта он заставлял сослуживцев по несколько часов выполнять физические упражнения, бил их кулаком в боксерской перчатке, а Рамиля Шамсутдинова однажды пнул, когда тот пошел курить в неположенное время.
Следователи не нашли связи между действиями Мухатова и стрельбой, которую впоследствии устроил Шамсутдинов. Гособвинитель просил назначить срочнику два года колонии-поселения и штраф 30 тысяч рублей.
Трагедия в воинской части 54160 в Забайкальском крае произошла 25 октября 2019 года. При смене караула солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов стал расстреливать сослуживцев из табельного оружия. Восемь человек погибли, еще двое были ранены.
Солдата задержали, Читинский гарнизонный военный суд заключил его под стражу. По статье «Убийство двух и более лиц» молодому человеку грозит срок вплоть до пожизненного. Сам Шамсутдинов объяснил свой поступок дедовщиной и насилием в войсковой части.
Самое значимое
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Больные изолированы, людей, контактировавших с ними, проверили
Сейчас число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек
Ученые говорят, что потепление Мирового океана вследствие изменения климата ускоряется
Partner news
Самое читаемое в разделе
«Ухань-400»: Американский писатель-фантаст еще в 1981 году «предсказал» зарождение вируса в китайском городе
Последние новости
В римейке «Мулан» не будет возлюбленного главной героини: Он не соответствует требованиям #MeToo Как рассказал продюсер проекта, развитие отношений Мулан и Ли Шанга не вписывается в новую реальность
МИД Армении: Турция не может играть роли в процессе карабахского урегулирования Таким образом пресс-секретарь МИД Армении ответила на заявление главы МИД Турции
Мхитарян: Клопп - супертренер, друг, отец и брат, а с Моуринью очень сложно (видео) Мхитарян рассказал, как переходил из донецкого «Шахтера» в дортмундскую «Боруссию», которую тогда тренировал известный специалист Юрген Клопп
BMW продемонстрировала футуристический электромобиль i4 EV Компания BMW планирует произвести миллион электромобилей к концу 2021 года