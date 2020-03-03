Издевавшийся над российским срочником сослуживец получил два года условно

PanARMENIAN.Net - Читинский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам условно и штрафу в 30 тысяч рублей срочника Рустама Мухатова по делу о превышении полномочий в войсковой части поселка Горный в Забайкальском крае и издевательствах над сослуживцами.

При вынесении решения суд учел, что Мухатов признал вину, попросил прощения у потерпевших и возместил им моральный вред, пишет РИА Новости.

Ранее Мухатов признался, что по приказу сержанта он заставлял сослуживцев по несколько часов выполнять физические упражнения, бил их кулаком в боксерской перчатке, а Рамиля Шамсутдинова однажды пнул, когда тот пошел курить в неположенное время.

Следователи не нашли связи между действиями Мухатова и стрельбой, которую впоследствии устроил Шамсутдинов. Гособвинитель просил назначить срочнику два года колонии-поселения и штраф 30 тысяч рублей.

Трагедия в воинской части 54160 в Забайкальском крае произошла 25 октября 2019 года. При смене караула солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов стал расстреливать сослуживцев из табельного оружия. Восемь человек погибли, еще двое были ранены.

Солдата задержали, Читинский гарнизонный военный суд заключил его под стражу. По статье «Убийство двух и более лиц» молодому человеку грозит срок вплоть до пожизненного. Сам Шамсутдинов объяснил свой поступок дедовщиной и насилием в войсковой части.