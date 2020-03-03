МИД Армении: Турция не может играть роли в процессе карабахского урегулирования
3 марта 2020 - 18:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Турция не может играть какую-либо роль в карабахском урегулировании. Такое заявление сделала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, комментируя состоявшуюся 2 марта встречу главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.
Чавушоглу на встрече в Анкаре с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым, Стефаном Висконти, Эндрю Шофером и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком заявил, что МГ ОБСЕ должна проводить более активную деятельность в целях решения карабахской проблемы. «Конфликт должен быть решен на основе суверенитета и в рамках признанных на международном уровне границ Азербайджана», - написал Чавушоглу в своем микроблоге в Twitter по итогам встречи с представителями Минской группы ОБСЕ.
«Уже был соответствующий комментарий главы МИД Армении. Добавим, что Турция, ведущая недружественную политику в отношении Армении и армянского народа, которая в контексте нагорно-карабахского конфликта выражается также в оказываемой Азербайджану односторонней военно-политической поддержке, не может играть какую-либо роль в мирном урегулировании конфликта», - заявила Нагдалян.
Ранее глава МИД Армении Зограб Мнацаканян ответил на заявление Чавушоглу по карабахскому урегулированию. «Совет министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу сопредседателям Минской группы ОБСЕ относительно нагорно-карабахского конфликта наводит на текст Луки 4:23, который гласит: «Врач, исцели себя сам», - написал Мнацаканян в Twitter.
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«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
«Это одно из наших наиболее важных приобретений в этом году», - добавил Пашинян.
«Сенат Франции только что принял закон, который позволяет ратифицировать Соглашение о всеобъемлющем и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Спасибо всем сенаторам», - написала она
В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
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