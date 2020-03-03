В римейке «Мулан» не будет возлюбленного главной героини: Он не соответствует требованиям #MeToo
3 марта 2020 - 19:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Продюсеры компании Disney сообщили, что из римейка мультфильма «Мулан» было решено убрать возлюбленного главной героини - офицера Ли Шанга, так как его образ не соответствует требованиям движения #MeToo, пишет BBC.
В мультфильме 1998 года рассказывается история девушки Мулан, которая поступает на службу в китайскую имераторскую армию, притворившись мужчиной. На службе она проникается симпатией к своему командиру - офицеру Ли Шангу, который лишь в самом конце фильма узнает ее тайну.
В марте 2020 года в прокат выйдет римейк мультфильма, но на этот раз это будет уже не анимация, а игровое кино.
Как рассказал продюсер проекта Джейсон Рид, авторы сюжета решили, что развитие отношений Мулан и Ли Шанга не вписывается в новую реальность.
«Я думаю, что в эпоху движения #MeToo образ командира, который является объектом сексуального влечения (со стороны своей подчиненной), будет смотреться крайне дискомфортно, и мы подумали, что это неуместно», - объяснил Рид в интервью интернет-изданию Collider.
«Мы разделили образ Ли Шанга на два персонажа: один из них - это командир Тунг, который выполняет роль ее опекуна и наставника; второй - это Чэнь Хунхуэй, который служит в подразделении с Мулан», - заявил продюсер.
Премьера римейка «Мулан» намечена на 27 марта, однако в Китае прокат фильма отложен на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса.
В январе стало известно, что в римейке «Мулан» не будет дракона Мушу. Новозеландский режиссер Ники Каро заявила: «Я думаю, наш фильм должен быть благодарен Мушу за его незаменимость. Мы не будем повторять классику, но в нашей истории есть духовное существо, связанное с предками Мулан, но это не Мушу».
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