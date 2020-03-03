На Украине зафиксирован первый случай коронавируса
3 марта 2020 - 19:20 AMT
PanARMENIAN.Net - На Украине выявлено первое заражение коронавирусом COVID-19. Речь идет о мужчине, который прибыл в страну из Италии через Румынию, объяснил 3 марта исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин.
По его словам, заболевшего поместили в больницу города Черновцы еще 29 февраля, пишет Deutsche Welle.
Италия пока занимает первое место в Европе по распространению вируса нового типа.
В феврале Украина вывезла из Китая несколько десятков сограждан и около 30 иностранцев. Их поместили на 14-дневный карантин в медицинском центре Национальной гвардии в поселке Новые Санжары Полтавской области. Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая решила провести 2 недели вместе с эвакуированными.
С момента вспышки в китайской провинции Хубэй в конце декабря 2019 года вирус проник уже более чем в 60 стран и территорий. По состоянию на 3 марта в мире выявлено около 91 000 случаев заражения. Более 48 000 человек выздоровели, однако свыше 3100 жителей планеты скончались из-за легочного заболевания, вызванного вирусом. Абсолютное большинство случаев заболевания и летальных исходов приходится на КНР. На втором месте следует Южная Корея.
Самое значимое
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Больные изолированы, людей, контактировавших с ними, проверили
Сейчас число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек
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