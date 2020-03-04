Премьер Армении получил в подарок еще одну собаку: Теперь у него их пять
4 марта 2020 - 12:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Грузии Гиорги Гахария подарил своему армянскому коллеге Николу Пашиняну собаку.
Как сообщил на своей странице в Facebook Пашинян, речь идет о щенке кавказской овчарки.
Пса зовут Бонбор. Это пятая собака Пашиняна после Кайло, Арчука, Ампика и Молли.
Армянский пемьер поблагодарил грузинского коллегу за ценный подарок.
Первая собака Пашиняна - бездомный пес по имени Кайло, прибился к группе тогда-еще оппозиционеров, начинавших марш против премьерства Сержа Саргсяна, в 2018 году, дойдя с Пашиняном до Еревана от Гюмри. После революции Пашинян оставил собаку у себя.
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