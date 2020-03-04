Известны соперники Армении в Лиге наций УЕФА

Известны соперники Армении в Лиге наций УЕФА
4 марта 2020 - 12:10 AMT

PanARMENIAN.Net - 3 марта в Амстердаме состоялась жеребьевка группового этапа Лиги наций УЕФА. Сборная Армении, которая входит в лигу C, во второй группе сыграет со сборными Северной Македонии, Грузии и Эстонии, сообщила пресс-служба Футбольной федерации Армении.

УЕФА уже утвердила расписание матчей группового этапа. Первую встречу Армения проведет 5 сентября с Северной Македонией.

Дальнейшие встречи пройдут по следующему графику:

Тур 2. Армения - Эстония, 8 сентября, 20: 00

Тур 3. Армения - Грузия, 8 октября, 20: 00

Тур 4. Эстония - Армения, 11 октября, 20: 00

Тур 5. Грузия - Армения, 13 ноября, 21: 00

Тур 6. Армения - Северная Македония, 16 ноября, 21: 00.

Тур 4. Эстония - Армения, 11 октября, 20: 00

Тур 5. Грузия - Армения, 13 ноября, 21: 00

Тур 6. Армения - Северная Македония, 16 ноября, 21: 00.

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