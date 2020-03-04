Известны соперники Армении в Лиге наций УЕФА
4 марта 2020 - 12:10 AMT
PanARMENIAN.Net - 3 марта в Амстердаме состоялась жеребьевка группового этапа Лиги наций УЕФА. Сборная Армении, которая входит в лигу C, во второй группе сыграет со сборными Северной Македонии, Грузии и Эстонии, сообщила пресс-служба Футбольной федерации Армении.
УЕФА уже утвердила расписание матчей группового этапа. Первую встречу Армения проведет 5 сентября с Северной Македонией.
Дальнейшие встречи пройдут по следующему графику:
Тур 2. Армения - Эстония, 8 сентября, 20: 00
Тур 3. Армения - Грузия, 8 октября, 20: 00
Тур 4. Эстония - Армения, 11 октября, 20: 00
Тур 5. Грузия - Армения, 13 ноября, 21: 00
Тур 6. Армения - Северная Македония, 16 ноября, 21: 00.
Тур 4. Эстония - Армения, 11 октября, 20: 00
Тур 5. Грузия - Армения, 13 ноября, 21: 00
Тур 6. Армения - Северная Македония, 16 ноября, 21: 00.
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За его кандидатуру проголосовали 13 человек, в пользу другого кандидата – Товмаса Григоряна – 7 человек.
Сборная Армении по футболу сохранила свою позицию в рейтинге и по-прежнему занимает 102 место.
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