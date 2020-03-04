Турция сбила еще один сирийский самолет

PanARMENIAN.Net - Истребитель F-16 ВВС Турции сбил в сирийской провинции Идлиб самолет армии президента Сирии Башара Асада. Об этом 3 марта сообщил телеканал Orient в своем Twitter-аккаунте.

По данным сирийского государственного агентства SANA, самолет правительственных сил был сбит турецким истребителем, когда принимал участие в антитеррористической операции в Идлибе. Других подробностей инцидента не приводится, пишет Lenta.ru.

При этом в Минобороны Турции уже подтвердили данную информацию. Как отмечается в официальном Twitter-аккаунте ведомства, турецкие ВВС уничтожили самолет L-39 сирийской армии.

1 марта турецкие военные уничтожили два бомбардировщика Су-24, принадлежавшие силам Башара Асада. Пилоты успели катапультироваться и не пострадали. Ранее в тот же день стало известно, что подразделения сирийской армии сбили беспилотник турецкого производства, использовавшийся протурецкими боевиками Сирийской свободной армии (ССА).

Ситуация в Идлибе обострилась в январе, когда сирийская правительственная армия начала наступление в этом регионе. В ночь на 28 февраля турецкие военные начали наносить удары по позициям сирийской армии. Атака послужила ответом на обстрел турецкого конвоя в районе Джебель-аз-Завия, в результате которого погибли 33 военнослужащих, еще 32 получили ранения. Турция пообещала отомстить Асаду за гибель солдат и созвала совещание Совета НАТО.