В мире число сверхбогатых людей превысило полмиллиона

В мире число сверхбогатых людей превысило полмиллиона
4 марта 2020 - 15:46 AMT

PanARMENIAN.Net - Количество сверхбогатых людей в мире по итогам 2019 года составило 513,244 человека.

Об этом свидетельствуют данные отчета The Wealth Report 2020 международной консалтинговой компании Knight Frank. Это на 31 000 человек больше, чем годом ранее.

Под сверхбогатыми людьми Knight Frank понимает ультрахайнетов (ultra high-net-worth individuals, UHNWI) — людей с активами более $30 млн.

Судя по результатам отчета, быстрее всего богатеют люди в Азии. В двадцатке стран, продемонстрировавших максимальный прирост числа ультрахайнетов, шесть находятся именно в этом регионе.

Всего в Азии за 2019 год число сверхсостоятельных людей выросло на 11 788 человек. В абсолютном выражении лидером по числу очень богатых жителей остается США - там проживает 240,575 человек с состоянием больше $30 млн.

В Северной Америке за год прирост составил 3911 человек против 4682 в Европе, где проживает 110,846 ультрахайнетов. Второе место по числу сверхбогатых людей в списке занимает Китай - 61,587, третье - Германия (23,078). По прогнозу Knight Frank, в ближайшие пять лет количество богатейших людей по всему миру вырастет на 27% и к 2024 году достигнет почти 650,000 человек. Лидером прироста благосостояния продолжат оставаться азиатские страны - Индия (+73%), Вьетнам (+64) и Китай (+58%).

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