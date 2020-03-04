Tatler Asia: Обязательно «раскройте тайну Армении» в 2020 году

PanARMENIAN.Net - Горы, монастыри и множество тайн ждут путешетвенников в Армении, которую обязательно нужно посетить в 2020 году, говорится в свежей статье Tatler Asia.

Особенности страны начинаются со столицы - Еревана.

«Город, выстроенный зданиями в пастельных тонах, в основном сделанных из туфа, отличается динамичным городским пейзажем, который выглядит то как из фильма Уэса Андерсона, то в следующую минуту - как из пьесы советских времен», - отмечает издание.

Множество архитектурных стилей являются пережитками долгой истории Еревана, который является одним из старейших городов мира, ему 2801 год, говорится в статье.

Авторы рекомендуеют посетить площадь Республики, блошиный рынок «Вернисаж» и архитектурно-монументальный комплекс «Каскад», полный произведений искусства. Также рекомендуется не обходить стороной ереванские рестораны и бары, которых полно в городе.

Как отмечается в статье, для того, чтобы по-настоящему ощутить глубину истории Армении, необходимо выйти за пределы города: в стране можно увидеть много древних храмов, церквей и монастырей, таких как храм Гарни, монастыры Гегард, Санаин и Ахпат.

В феврале Tatler Asia опубликовал список основных туристических направлений на 2020 год, в который вошла также Армения. «В следующий раз, когда вы будете искать место, где можно насладиться свежим воздухом, почему бы не подумать о побеге в горы Кавказа? Горная цепь, расположенная между Черным и Каспийским морями, окружает Кавказский регион, который охватывает Армению, Азербайджан, Грузию и Россию», - говорилось в статье.