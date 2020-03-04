В Китае число заболевших коронавирусом превысило 80,000, за его пределами - 10,000 человек
4 марта 2020 - 15:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Китае достигло 80,270 человек. 49,856 выздоровели, умерли от болезни 2918 человек. Об этом сообщает госкомиссия КНР по здравоохранению.
За последние сутки в Китае от COVID-19 умерли 38 человек, заболели 119, вылечились 2652 человека. По данным комиссии, контакты с заболевшими в Китае имели 666,397 человек, из них 36,432 находятся под медицинским наблюдением, пишут «Ведомости».
На 4 марта случаи заражения выявили в 72 странах, за пределами Китая число заболевших превысило 10,500, свыше 160 человек умерли.
Коронавирусная инфекция нового типа начала распространяться по миру из китайского города Уханя в декабре 2019 года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала распространение болезни по миру эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
Самое значимое
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Больные изолированы, людей, контактировавших с ними, проверили
Сейчас число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек
Ученые говорят, что потепление Мирового океана вследствие изменения климата ускоряется
Partner news
Самое читаемое в разделе
«Ухань-400»: Американский писатель-фантаст еще в 1981 году «предсказал» зарождение вируса в китайском городе
Последние новости
«Коммерсантъ»: Процесс в отношении Кочаряна может осложнить отношения Армении и РФ Все из-за дружбы с Путиным
Турецкий ведущий в эфире программы призвал «убраться из страны» иностранцев, в том числе - армян Таким образом он пытался оправдать военные действия турецкой армии в Идлибе
Freedom House: Политическая либерализация в Армении положительно повлияла на Арцах В докладе отмечается, что на фоне общей мрачной картины в других странах мира Армения выделяется позитивными признаками
Армянская журналистка удостоена премии Госдепа США Women of Courage Торжественную церемонию награждения 4 марта проведет госсекретарь США Майк Помпео