В Китае число заболевших коронавирусом превысило 80,000, за его пределами - 10,000 человек

PanARMENIAN.Net - Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Китае достигло 80,270 человек. 49,856 выздоровели, умерли от болезни 2918 человек. Об этом сообщает госкомиссия КНР по здравоохранению.

За последние сутки в Китае от COVID-19 умерли 38 человек, заболели 119, вылечились 2652 человека. По данным комиссии, контакты с заболевшими в Китае имели 666,397 человек, из них 36,432 находятся под медицинским наблюдением, пишут «Ведомости».

На 4 марта случаи заражения выявили в 72 странах, за пределами Китая число заболевших превысило 10,500, свыше 160 человек умерли.

Коронавирусная инфекция нового типа начала распространяться по миру из китайского города Уханя в декабре 2019 года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала распространение болезни по миру эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба.