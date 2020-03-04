Ученые назвали наименее подверженную заражению коронавирусом категорию людей
4 марта 2020 - 15:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Ученые назвали категорию людей, практически не подверженную заражению коронавирусом. Согласно статистике, составленной на основе анализа более 70,000 случаев заболеваемости COVID-19, реже всех заболевают дети и подростки.
Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР опубликовал обзор 72,314 случаев заражения. Оказалось, что на категорию от 0 до 19 лет приходится лишь по 1% от общего числа инфицированных, пишут «Известия».
Российские вирусологи полагают, что тенденция связана с более крепкой иммунной системой детей. Тем не менее специалисты отмечают, что информации пока по данному вопросу мало.
В основную группу риска заражения коронавирусом входят люди старше 60 лет с сопутствующими хроническими заболеваниями.
Согласно свежей статистике, подавляющее большинство случаев заражения коронавирусом - 87% приходится на людей, возраст которых находится в диапазоне 30–79 лет. В большинстве случаев при летальных исходах пациенты имели хронические заболевания, многие умирали именно от их обострения.
В том, что среди заболевших практически нет детей, играет роль и забота родителей. Они строго следят за тем, чтобы подростки соблюдали нормы гигиены, использовали защитные маски и следовали советам врачей.
Сами же взрослые, как правило, не столь внимательно относятся к рекомендациям.
Кроме того, эксперты оценили вероятность заражения коронавирусом новорожденного ребенка в случае, если мать больна.
Коронавирусная инфекция нового типа начала распространяться по миру из китайского города Уханя в декабре 2019 года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала распространение болезни по миру эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. На 4 марта случаи заражения выявили в 72 странах. Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Китае достигло 80 270 человек. 49 856 выздоровели, умерли от болезни 2918 человек. За пределами Китая число заболевших превысило 10 500, свыше 160 человек умерли.
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