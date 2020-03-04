Азербайджан вновь не вывел миссию ОБСЕ на свою передовую в ходе мониторинга в Арцахе

Азербайджан вновь не вывел миссию ОБСЕ на свою передовую в ходе мониторинга в Арцахе
4 марта 2020 - 16:32 AMT

PanARMENIAN.Net - 4 марта, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на границе Арцаха и Азербайджана, в северо-восточном направлении Гадрутского района. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР.

Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком, однако азербайджанская сторона вновь не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции.

С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение осуществили полевой помощник личного представителя действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Михаил Олару (Молдова) и сотрудник офиса ЛПДП Мартин Шустер (Германия).

С противоположной стороны границы наблюдение осуществили полевой помощник ЛПДП ОБСЕ Геннадие Петрика (Молдова) и личный помощник ЛПДП Саймон Тиллер (Великобритания).

Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Республики Арцах.

6 февраля миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана, восточнее села Талиш Мартакертского района. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком, однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции.

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