Азербайджан вновь не вывел миссию ОБСЕ на свою передовую в ходе мониторинга в Арцахе
4 марта 2020 - 16:32 AMT
PanARMENIAN.Net - 4 марта, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на границе Арцаха и Азербайджана, в северо-восточном направлении Гадрутского района. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР.
Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком, однако азербайджанская сторона вновь не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции.
С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение осуществили полевой помощник личного представителя действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Михаил Олару (Молдова) и сотрудник офиса ЛПДП Мартин Шустер (Германия).
С противоположной стороны границы наблюдение осуществили полевой помощник ЛПДП ОБСЕ Геннадие Петрика (Молдова) и личный помощник ЛПДП Саймон Тиллер (Великобритания).
Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Республики Арцах.
6 февраля миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана, восточнее села Талиш Мартакертского района. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком, однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции.
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