Армянская журналистка удостоена премии Госдепа США Women of Courage

PanARMENIAN.Net - Армянская журналистка и блогер Люси Кочарян стала лауреатом международной премии Госдепартамента США Women of Courage («Женщинам – за мужество»). Это первая армянка, которая удостоится этой награды.

Кочарян попала в список благодаря публикациям, получившим название «Голос насилия», (доступны в Facebook на армянском языке по хэштегу #բռնության_ձայնը). В рамках флэшмоба армянки в основном анонимно, но иногда и от своего имени, рассказывали ей о пережитом сексуальном насилии, а она публиковала их истории на своей странице. Также журналистка неоднократно поднимала темы защиты детей с проблемами психического здоровья и гендерного неравенства.

Всего лауреатами премии стали 12 женщин, представленных к награде за разные инициативы. Так, представительница Буркина-Фасо Клэр Уэдраого основала организацию, которая занимается борьбой с практикой женского обрезания и содействует расширению прав и возможностей женщин посредством образования. Представительница Афганистана Зарифа Гафари отмечена за успешный запуск ориентированной на женщин радиостанции. В возрасте 26 лет она стала мэром консервативного города. На этом посту женщина столкнулась с множеством трудностей, так как мужчины в городе не привыкли к женщинам на руководящих должностях. Доктор Рита Ньямпинга из Зимбабве была правозащитницей более 35 лет, борясь за гендерное равенство на рабочем месте с тех пор, как она вступила в профсоюз в 1983 году. Она также является наставником для девушек и молодых женщин на руководящих должностях.

Также премию получили Амая Копинс (Никарагуа), Джалила Хейдер (Пакистан), Сусанна Лью (Малайзия), Шахла Хумбатова (Азербайджан), Химена Галарза (Боливия), Ясмин Аль Кадхи (Йемен), Амина Хулани (Сирия), Сайрагул Саутбей (Китай).

Как сообщается на сайте Госдепа США, торжественную церемонию награждения 4 марта проведет госсекретарь США Майк Помпео, с речью выступит первая леди США Мелания Трамп.

С момента учреждения премии в марте 2007 года Государственный департамент США наградил 134 женщины из 73 стран. В 2020 году общее количество лауреатов составит 146 женщин из 77 стран.