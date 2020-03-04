Freedom House: Политическая либерализация в Армении положительно повлияла на Арцах

PanARMENIAN.Net - Политическая либерализация в Армении в 2019 году оказала положительное воздействие на Нагорный Карабах (Республику Арцах). Об этом говорится в ежегодном докладе Freedom in the World 2020 организации Freedom House.

В докладе отмечается, что на фоне общей мрачной картины в других странах мира Армения выделяется позитивными признаками.

Как считают авторы доклада, премьер-министр Армении Никол Пашинян входит в число лидеров, которые «предприняли первоначальные шаги для искоренения клептократических сил, которые долгое время препятствовали демократическим устремлениям своих стран».

Согласно докладу, приход Пашиняна к власти оказал положительное воздейтвие и на ситуацию в Арцахе.

«Возросла конкуренция и активность гражданского общества в преддверии намеченных на сентябрь местных выборов, а также была подготовлена почва для дальнейших изменений на выборах президента и парламента Нагорного Карабаха в 2020 году», - говорится в докладе.

Отмечается, что другие «самопровозглашенные территории Евразийского региона, «оккупированые российскими войсками, остаются в условиях застоя или упадка политических прав и гражданских свобод».

Согласно докладу, в 2020 году демократия сталкивается с препятствиями во многих странах мира. Так, регресс заметен не только в авторитарном Китае, России и Иране, но и в ряде других стран с традициями демократии. Отмечается, что за последнее десятилетие крупнейший регресс пережили Бурунди, Турция, Мали, Венесуэла, Венгрия, Азербайджан, Таджикистан и свыше 10 других стран.