Freedom House: Политическая либерализация в Армении положительно повлияла на Арцах
4 марта 2020 - 16:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Политическая либерализация в Армении в 2019 году оказала положительное воздействие на Нагорный Карабах (Республику Арцах). Об этом говорится в ежегодном докладе Freedom in the World 2020 организации Freedom House.
В докладе отмечается, что на фоне общей мрачной картины в других странах мира Армения выделяется позитивными признаками.
Как считают авторы доклада, премьер-министр Армении Никол Пашинян входит в число лидеров, которые «предприняли первоначальные шаги для искоренения клептократических сил, которые долгое время препятствовали демократическим устремлениям своих стран».
Согласно докладу, приход Пашиняна к власти оказал положительное воздейтвие и на ситуацию в Арцахе.
«Возросла конкуренция и активность гражданского общества в преддверии намеченных на сентябрь местных выборов, а также была подготовлена почва для дальнейших изменений на выборах президента и парламента Нагорного Карабаха в 2020 году», - говорится в докладе.
Отмечается, что другие «самопровозглашенные территории Евразийского региона, «оккупированые российскими войсками, остаются в условиях застоя или упадка политических прав и гражданских свобод».
Согласно докладу, в 2020 году демократия сталкивается с препятствиями во многих странах мира. Так, регресс заметен не только в авторитарном Китае, России и Иране, но и в ряде других стран с традициями демократии. Отмечается, что за последнее десятилетие крупнейший регресс пережили Бурунди, Турция, Мали, Венесуэла, Венгрия, Азербайджан, Таджикистан и свыше 10 других стран.
Самое значимое
«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
«Это одно из наших наиболее важных приобретений в этом году», - добавил Пашинян.
«Сенат Франции только что принял закон, который позволяет ратифицировать Соглашение о всеобъемлющем и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Спасибо всем сенаторам», - написала она
В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
«Коммерсантъ»: Процесс в отношении Кочаряна может осложнить отношения Армении и РФ Все из-за дружбы с Путиным
Число умерших от коронавируса в Иране достигло 92-х, заражены около 3000 Выздоровело 552 человека
Турецкий ведущий в эфире программы призвал «убраться из страны» иностранцев, в том числе - армян Таким образом он пытался оправдать военные действия турецкой армии в Идлибе
Армянская журналистка удостоена премии Госдепа США Women of Courage Торжественную церемонию награждения 4 марта проведет госсекретарь США Майк Помпео