Барабанщик System Of A Down выпускает свой первый комикс

PanARMENIAN.Net - Барабанщик известной американской рок-группы System of a Down Джон Долмаян опубликует свой первый комикс под названием Ascencia. Он появится в продаже уже в апреле, пишет Blabbermouth.

«Речь идет о выборе, который можно было бы сделать при наличии возможности жить в месте, которое сделает вас бессмертными. Например, кого бы вы предали? Кого бы вы обманули? Это проверит ваши моральные устои и проверит, кто вы, как личность, заставит задуматься о себе. Это научно-фантастическая эпопея, которую я буду выпускать ежемесячно», - рассказал музыкант.

Он подчеркнул, что лично занимается выпуском комикса и очень гордится этим.

До прихода в SOAD, проживая в Лас-Вегасе, Джон Долмаян запустил собственное предприятие по продаже комиксов Torpedo comics. В своих интервью, начиная с 2005 года, он неоднократно говорил об этой затее. Он собирал комиксы в течение 20 лет. К 2006 году у него в наличии было более 5 миллионов комиксов. В 2007 году он запустил онлайн-кампанию. Предприятие открылось, имея на своем счету 15 миллионов комиксов, игрушек, графических новелл, игральных карт, фигурок супергероев и других предметов, имеющих отношение к комиксам.