Барабанщик System Of A Down выпускает свой первый комикс
4 марта 2020 - 19:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Барабанщик известной американской рок-группы System of a Down Джон Долмаян опубликует свой первый комикс под названием Ascencia. Он появится в продаже уже в апреле, пишет Blabbermouth.
«Речь идет о выборе, который можно было бы сделать при наличии возможности жить в месте, которое сделает вас бессмертными. Например, кого бы вы предали? Кого бы вы обманули? Это проверит ваши моральные устои и проверит, кто вы, как личность, заставит задуматься о себе. Это научно-фантастическая эпопея, которую я буду выпускать ежемесячно», - рассказал музыкант.
Он подчеркнул, что лично занимается выпуском комикса и очень гордится этим.
До прихода в SOAD, проживая в Лас-Вегасе, Джон Долмаян запустил собственное предприятие по продаже комиксов Torpedo comics. В своих интервью, начиная с 2005 года, он неоднократно говорил об этой затее. Он собирал комиксы в течение 20 лет. К 2006 году у него в наличии было более 5 миллионов комиксов. В 2007 году он запустил онлайн-кампанию. Предприятие открылось, имея на своем счету 15 миллионов комиксов, игрушек, графических новелл, игральных карт, фигурок супергероев и других предметов, имеющих отношение к комиксам.
Самое значимое
Брат певицы Финнеас за работу над альбомом сестры получил награду как «Продюсер года»
Сопрано исполнит отрывок арии Татьяны из оперы «Евгений Онегин» Чайковского
Действие «Дома Дракона» будет разворачиваться за 300 лет до событий «Игры престолов» и расскажет о династии Таргариенов
Он номинирован на премию в категории «Лучший адаптированный сценарий»
Partner news
Последние новости
Генрих Мхитарян стал отцом Мальчика назвали Гамлетом
Граждане Армении и Грузии смогут пересекать границу по внутренним ID-картам Армения и Грузия подписали Меморандум о намерениях в отношении облегчения передвижения граждан
«Коммерсантъ»: Процесс в отношении Кочаряна может осложнить отношения Армении и РФ Все из-за дружбы с Путиным
Число умерших от коронавируса в Иране достигло 92-х, заражены около 3000 Выздоровело 552 человека