«Коммерсантъ»: Процесс в отношении Кочаряна может осложнить отношения Армении и РФ
4 марта 2020 - 18:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Уголовное дело в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна, дружбу с которым не скрывает президент РФ Владимир Путин, становится одним из ключевых раздражителей в российско-армянских отношениях, пишет «Коммерсантъ».
«Дело в отношении Роберта Кочаряна не является исключительно внутренним делом Армении. Москва с самого начала внимательно следит за громким процессом в отношении политика, который находится в близких дружеских отношениях с российским президентом Владимиром Путиным», - отмечает издание.
Кочарян был арестован летом 2018 года, после смены власти в стране, позже - освобожден из-под арестա, затем вновь арестован, вновь освобожден из-под ареста, и вновь помещен под арест с июня 2019 года.
По словам информированного собеседника издания в Кремле, российская сторона считает процесс в отношении второго президента Армении политическим. По его словам, Москва не раз доводила свою позицию до армянских властей.
Собеседник отметил, что если в ближайшем будущем ситуация вокруг Роберта Кочаряна не будет урегулирована в правовой плоскости, то его арест может превратиться в один из наиболее актуальных вопросов в двусторонних российско-армянских отношениях.
Роберта Кочаряна, который был президентом Армении в 1998–2008 годы, в республике обвиняют в свержении конституционного строя и отмывании денег. Первое дело связано с разгоном акций протеста против результатов президентских выборов в марте 2008 года. Тогда столкновениях протестующих с полицией погибли десять человек, пострадали — около 200.
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