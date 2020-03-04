Граждане Армении и Грузии смогут пересекать границу по внутренним ID-картам

Граждане Армении и Грузии смогут пересекать границу по внутренним ID-картам
4 марта 2020 - 18:17 AMT

PanARMENIAN.Net - Граждане Армении и Грузии смогут совершать взаимные визиты по внутренним ID-картам. Об этом заявил 4 марта в Национальном собрании премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Армения и Грузия подписали Меморандум о намерениях в отношении облегчения передвижения граждан.

«Армения и Грузия подписали меморандум, согласно которому граждане смогут пересекать границу с помощью ID-карт. Мы договорились, что сейчас перейдем к реализации этого соглашения», - сказал Никол Пашинян, представляя детали своего визита в Грузию.

Таким образом, Грузия стала первой страной, куда граждане Армении могут отправиться по внутренним паспортам. Армения, помимо Грузии, разрешает гражданам РФ посещать страну по внутренним паспортам.

3 марта армянская делегация во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном отправилась в Грузию в рамках двухдневного официального визита.

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