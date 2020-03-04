Граждане Армении и Грузии смогут пересекать границу по внутренним ID-картам
4 марта 2020 - 18:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Граждане Армении и Грузии смогут совершать взаимные визиты по внутренним ID-картам. Об этом заявил 4 марта в Национальном собрании премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Армения и Грузия подписали Меморандум о намерениях в отношении облегчения передвижения граждан.
«Армения и Грузия подписали меморандум, согласно которому граждане смогут пересекать границу с помощью ID-карт. Мы договорились, что сейчас перейдем к реализации этого соглашения», - сказал Никол Пашинян, представляя детали своего визита в Грузию.
Таким образом, Грузия стала первой страной, куда граждане Армении могут отправиться по внутренним паспортам. Армения, помимо Грузии, разрешает гражданам РФ посещать страну по внутренним паспортам.
3 марта армянская делегация во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном отправилась в Грузию в рамках двухдневного официального визита.
Самое значимое
«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
«Это одно из наших наиболее важных приобретений в этом году», - добавил Пашинян.
«Сенат Франции только что принял закон, который позволяет ратифицировать Соглашение о всеобъемлющем и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Спасибо всем сенаторам», - написала она
В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
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