Флоренция откроет тайное убежище Микеланджело для широкой публики

PanARMENIAN.Net - Власти Флоренции хотят открыть для публики тайное убежище великого скульптора, художника и поэта эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти, на стенах которого он писал свои шедевры.

«Секретная комната» мастера, о которой слышали немногие, откроется для посетителей в 2020 году, пишет Wanted in Rome.

Речь идет о каморке, которая располагалась под Капеллами Медичи. В ней автор Давида и фресок Сикстинской капеллы укрывался три месяца в 1530 году от Медичи, которые хотели отомстить ему за предательство и переход на сторону народного восстания, изгнавшего эту династию из Флоренции.

Секретная комнатка имела площадь всего 7х2 метра, в ней было одно маленькое окно. В ней Микеланджело коротал дни в уединении, создавая новые проекты древесным углем. Впервые на эту комнату во время реставрационных работ в 70-е годы прошлого столетия наткнулся тогдашний директор музея «Капелла Медичи» Паоло дель Поджетто. Специалисты тогда в течение нескольких дней удаляли скальпелем гипс и нашли под ним десятки рисунков, многие из которых напоминают великие произведения Микеланджело. Для того, чтобы защитить эти изображения, доступ в секретную комнату предоставлялся только ученым.

Теперь же власти Флоренции намерены открыть ее для публики.