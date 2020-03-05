Флоренция откроет тайное убежище Микеланджело для широкой публики

Флоренция откроет тайное убежище Микеланджело для широкой публики
5 марта 2020 - 10:20 AMT

PanARMENIAN.Net - Власти Флоренции хотят открыть для публики тайное убежище великого скульптора, художника и поэта эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти, на стенах которого он писал свои шедевры.

«Секретная комната» мастера, о которой слышали немногие, откроется для посетителей в 2020 году, пишет Wanted in Rome.

Речь идет о каморке, которая располагалась под Капеллами Медичи. В ней автор Давида и фресок Сикстинской капеллы укрывался три месяца в 1530 году от Медичи, которые хотели отомстить ему за предательство и переход на сторону народного восстания, изгнавшего эту династию из Флоренции.

Секретная комнатка имела площадь всего 7х2 метра, в ней было одно маленькое окно. В ней Микеланджело коротал дни в уединении, создавая новые проекты древесным углем. Впервые на эту комнату во время реставрационных работ в 70-е годы прошлого столетия наткнулся тогдашний директор музея «Капелла Медичи» Паоло дель Поджетто. Специалисты тогда в течение нескольких дней удаляли скальпелем гипс и нашли под ним десятки рисунков, многие из которых напоминают великие произведения Микеланджело. Для того, чтобы защитить эти изображения, доступ в секретную комнату предоставлялся только ученым.

Теперь же власти Флоренции намерены открыть ее для публики.

 Самое значимое
В Азербайджане подтвердился первый случай коронавирусаВ Азербайджане подтвердился первый случай коронавируса
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
В РФ выявлены 2 случая заражения коронавирусомВ РФ выявлены 2 случая заражения коронавирусом
Больные изолированы, людей, контактировавших с ними, проверили
Новый вирус в Китае обогнал по числу зараженных атипичную пневмониюНовый вирус в Китае обогнал по числу зараженных атипичную пневмонию
Сейчас число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек
Мировой океан нагрелся до рекордного уровня: Ученые бьют тревогуМировой океан нагрелся до рекордного уровня: Ученые бьют тревогу
Ученые говорят, что потепление Мирового океана вследствие изменения климата ускоряется
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
«Ухань-400»: Американский писатель-фантаст еще в 1981 году «предсказал» зарождение вируса в китайском городе
Экс-премьер Грузии вышел из тюрьмы: Он обещает смену власти в стране
В Китае число новых заражений коронавирусом за сутки упало вчетверо
Суд в США продлил запрет на продажу криптовалюты Telegram
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Парламент Армении в первом чтении принял законопроект о конфискации незаконно нажитого имущества Пакет закона и прилагаемых законопроектов, по сути, позволяет конфисковывать имущество, приобретение которого не обосновывается законными источниками дохода
Премьеру нового фильма о Бонде отложили на полгода из-за коронавируса Релиз картины «Не время умирать» планировался на 3 апреля
МИД Армении: Граждане будут уведомлены о вступлении в силу возможности ездить в Грузию по ID-картам Армения и Грузия подписали Меморандум о намерениях в отношении облегчения передвижения граждан
Генрих Мхитарян стал отцом Мальчика назвали Гамлетом