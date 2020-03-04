Генрих Мхитарян стал отцом
4 марта 2020 - 20:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Капитан национальной сборной Армении по футболу, полузащитник итальянской «Ромы» Генрих Мхитарян стал отцом.
Информацию сообщил официальный аккаунт «Ромы» в Twitter․
У Митаряна и его жены Бэти Варданян родился мальчик: его назвали Гамлетом – в честь отца Генриха, известного советско-армянского футболиста.
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«Международная федерация уже поздравила нас с золотой медалью Симона Мартиросяна, так как допинг-тестер чемпиона Олимпийских игр 2012 года Руслана Нурудинова оказался положительным», - отметил он.
За его кандидатуру проголосовали 13 человек, в пользу другого кандидата – Товмаса Григоряна – 7 человек.
Сборная Армении по футболу сохранила свою позицию в рейтинге и по-прежнему занимает 102 место.
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