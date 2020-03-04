Генрих Мхитарян стал отцом

Генрих Мхитарян стал отцом
4 марта 2020 - 20:13 AMT

PanARMENIAN.Net - Капитан национальной сборной Армении по футболу, полузащитник итальянской «Ромы» Генрих Мхитарян стал отцом.

Информацию сообщил официальный аккаунт «Ромы» в Twitter․

У Митаряна и его жены Бэти Варданян родился мальчик: его назвали Гамлетом – в честь отца Генриха, известного советско-армянского футболиста.

 Самое значимое
Армянин Симон Мартиросян - претендент на звание штангиста года IWFАрмянин Симон Мартиросян - претендент на звание штангиста года IWF
Мартиросян, выступающий в весовой категории 109 кг, входит в пятерку претендентов-мужчин
Армянский тяжелоатлет Симон Мартиросян может получить золотую медаль Олимпиады в РиоАрмянский тяжелоатлет Симон Мартиросян может получить золотую медаль Олимпиады в Рио
«Международная федерация уже поздравила нас с золотой медалью Симона Мартиросяна, так как допинг-тестер чемпиона Олимпийских игр 2012 года Руслана Нурудинова оказался положительным», - отметил он.
Избран президент Федерации футбола АрменииИзбран президент Федерации футбола Армении
За его кандидатуру проголосовали 13 человек, в пользу другого кандидата – Товмаса Григоряна – 7 человек.
Армения сохранила свою позицию в рейтинге ФИФААрмения сохранила свою позицию в рейтинге ФИФА
Сборная Армении по футболу сохранила свою позицию в рейтинге и по-прежнему занимает 102 место.
Partner news
 Статьи
Генрих, сын Гамлета

Восхождение главной звезды армянского футбола

 Самое читаемое в разделе
Ибрагимович подписал контракт с «Миланом»
Названы 10 лучших спортсменов Армении 2019 года
Армянский тяжелоатлет Акоп Мкртчян установил рекорд и стал чемпионом Европы
Гол Мхитаряна «ударом скорпиона» - в списке памятных моментов футбола в 2010-х
Главная
Все новости
Обзор: Спорт
Архив за 4 марта 2020
Другие новости раздела
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
 Последние новости
Граждане Армении и Грузии смогут пересекать границу по внутренним ID-картам Армения и Грузия подписали Меморандум о намерениях в отношении облегчения передвижения граждан
«Коммерсантъ»: Процесс в отношении Кочаряна может осложнить отношения Армении и РФ Все из-за дружбы с Путиным
Барабанщик System Of A Down выпускает свой первый комикс Комикс под названием Ascencia появится в продаже уже в апреле
Число умерших от коронавируса в Иране достигло 92-х, заражены около 3000 Выздоровело 552 человека