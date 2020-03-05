Более 12,000 человек заражены коронавирусом за пределами Китая
5 марта 2020 - 11:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за последние сутки 2103 новых случая заражения новым коронавирусом за пределами Китая, общее число заразившихся по данным на 5 марта превысило 12 тысяч человек.
Общее число зараженных вне Китая достигло 12,668 человек в 76 странах. Количество летальных исходов возросло до 214 (48 за сутки), пишет РИА Новости.
Вирус распространился еще на четыре страны, среди них Аргентина, Чили, Польша и Украина. По последним данным ВОЗ, число зараженных в материковом Китае составляет 80,422 человека (120 за сутки), скончались 2984 (38 за сутки). Общее число заразившихся коронавирусом во всем мире составляет 93,090 человек (2223 за сутки).
Коронавирусная инфекция нового типа начала распространяться по миру из китайского города Уханя в декабре 2019 года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала распространение болезни по миру эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
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