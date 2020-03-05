МИД Армении: Граждане будут уведомлены о вступлении в силу возможности ездить в Грузию по ID-картам

МИД Армении: Граждане будут уведомлены о вступлении в силу возможности ездить в Грузию по ID-картам
5 марта 2020 - 11:15 AMT

PanARMENIAN.Net - Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян ответила на вопрос, когда вступит в силу соглашение об упрощении режима въезда между Арменией и Грузией, в частности, возможность путешествовать по внутренним ID-картам.

4 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что граждане Армении и Грузии смогут совершать взаимные визиты по внутренним ID-картам. Армения и Грузия подписали Меморандум о намерениях в отношении облегчения передвижения граждан.

«Министры иностранных дел Армении и Грузии подчеркнули важность поощрения общения между людьми и укрепления связей между обществами, относительно чего министрами был подписан Меморандум о намерениях. Подписание Меморандума о намерениях обеспечивает основу для начала переговоров о заключении соответствующего двустороннего международного договора. В соответствии с законодательством, на различных этапах подписания и вступления договора в силу общественность надлежащим образом будет проинформирована»,- заявила Нагдалян.

Грузия стала первой страной, куда граждане Армении могут отправиться по внутренним паспортам. Армения, помимо Грузии, разрешает гражданам РФ посещать страну по внутренним паспортам.

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