Парламент Армении в первом чтении принял законопроект о конфискации незаконно нажитого имущества
5 марта 2020 - 12:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Национальное собрание Армении 5 марта приняло в первом чтении приняло законопроект о конфискации незаконно приобретенного имущества. За принятие законопроекта проголосовали 92 депутата, против - 2, еще 18 - воздержались.
Проект представил министр юстиции Армении Рустам Бадасян.
Законопроект позволяет конфискацию имущества, приобретение которого не обосновывается законными источниками дохода в объемах, предусмотренных проектом. В отношении такого имущества действует презумпция незаконного происхождения, которая может быть опровергнута ответчиком по представлению доказательств, обосновывающих приобретение имущества.
В составе Генеральной прокуратуры будет действовать новые компетентный орган, который позволит проводить изучение активов и конфисковать в пользу государства необоснованное законом имущество.
Законопроект предусматривает конфискацию незаконного имущества, если его стоимость превышает 50 млн драмов (более $100 тыс).
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