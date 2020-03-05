Парламент Армении в первом чтении принял законопроект о конфискации незаконно нажитого имущества

PanARMENIAN.Net - Национальное собрание Армении 5 марта приняло в первом чтении приняло законопроект о конфискации незаконно приобретенного имущества. За принятие законопроекта проголосовали 92 депутата, против - 2, еще 18 - воздержались.

Проект представил министр юстиции Армении Рустам Бадасян.

Законопроект позволяет конфискацию имущества, приобретение которого не обосновывается законными источниками дохода в объемах, предусмотренных проектом. В отношении такого имущества действует презумпция незаконного происхождения, которая может быть опровергнута ответчиком по представлению доказательств, обосновывающих приобретение имущества.

В составе Генеральной прокуратуры будет действовать новые компетентный орган, который позволит проводить изучение активов и конфисковать в пользу государства необоснованное законом имущество.

Законопроект предусматривает конфискацию незаконного имущества, если его стоимость превышает 50 млн драмов (более $100 тыс).