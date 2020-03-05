Коронавирус мутировал: Образовался более агрессивный подтип

Коронавирус мутировал: Образовался более агрессивный подтип
5 марта 2020 - 13:45 AMT

PanARMENIAN.Net - Группа китайских ученых опубликовала в журнале National Science Review данные исследования нового коронавируса. Выяснилось, что с момента обнаружения в штамме вируса произошли уже 149 генетических мутаций. Причем большинство из них произошли в последнее время. Ученые определили, что вирус разделился на два подтипа, которые обозначили L и S. Они различаются степенью агрессивности, пишет Mk.ru.

Подтип L встречается в 70% случаев. На долю подтипа S приходятся остальные 30%. Авторы доклада отмечают, что сильное влияние на подтип L оказало человеческое вмешательство.

Исследователи пришли к выводу, что подтип S является изначальной формой возбудителя SARS-CoV-2. А затем в результате вмешательства человека появился более агрессивный подтип L, который сейчас в основном и поражает людей в разных странах.

Ученые подчеркивают, что работали с ограниченным набором исходных и для более точного анализа требуется больше геномных эпидемиологических данных.

Коронавирусная инфекция нового типа начала распространяться по миру из китайского города Уханя в декабре 2019 года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала распространение болезни по миру эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

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